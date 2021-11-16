Erdoğan: İftihar günü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından KKTC’nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü’nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

KKTC’nin kuruluş yıldönümü Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Taksim’de görkemli tören

KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğunca düzenlenen törene, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğamiral Tolga Genç, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mersin’den KKTC’ye selam



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.KKTC Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Alanı'nda gazilerin de katılımıyla düzenlenen törende, Başkonsolos Zalihe Mendeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şentop'tan, kutlama mektubu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'na birer mektup göndererek, KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Şentop, Tatar'a mektubunda, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gönderdiği nazik davet için teşekkür etti.

Dizi oyuncuları da kutladı

TRT ekranlarından yayımlanan, Kıbrıs'ta çekilen ilk dizi olma özelliği taşıyan ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini konu alan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük karakterini canlandıran Hakan Güner ile KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı canlandıran Devrim Saltoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu: Kahramanları minnetle anıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.