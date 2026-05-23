Bayram yoğunluğu

Ercan Havalimanı, Kurban Bayramı haftası boyunca artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı hazırlıklarını tamamladı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, tarifeli seferlerin yanı sıra charter ve ek uçuşlarla birlikte havalimanında yoğun bir giriş-çıkış trafiği yaşanacağını belirtti.

Havalimanı, 25 Mayıs Pazartesi ile 31 Nisan Pazar gününe kadar toplam 824 uçağa hizmet verecek. Ancak, Türkiye’de bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 22 Mayıs Cuma gününden 31 Mayıs Pazar gününe kadar ise havalimanında toplam bin 167 uçuş planlandı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, bayramda Ercan Havalimanı’nı kullanacak yolcular için artan uçuş ve yolcu trafiğine karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Özçelik, Kurban Bayramı süresince en fazla yoğunluğun 65 geliş, 69 gidiş toplam 134 uçak sayısı ile 31 Mayıs Pazar günü yaşanacağını ifade ederek, 30 Mayıs günü de 64 geliş ve 65 gidiş toplamda 129 ikinci yoğun uçak sayısına ulaşılacağını belirtti.

Özçelik, Ercan Havalimanı’na 22 Mayıs - 31 Mayıs Pazar gününe kadar 581 geliş ve 586 gidiş olmak üzere 1167 uçağa hizmet vereceğini ifade etti.

KKTC’deki bayram tatilinin ise Salı günü başlayacağını ve Pazar günü son bulacağını ancak Türkiye’de bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla havalimanındaki yoğunluğun 22 Mayıs’ta başlayıp Pazar güne kadar süreceğini kaydetti.

22-31 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı için en yoğun uçuş destinasyonunun İstanbul’daki iki büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) hattı olacağını kaydeden Özçelik, Ercan Havalimanı’nın 22 Mayıs’ta 118s, 23 Mayıs’ta 113, 24 Mayıs günü 112, 25 Mayıs Pazartesi 110, Arife günü olan 26 Mayıs’ta 110, 27 Mayıs’ta 106, 28 Mayıs’ta 115, 29 Mayıs’ta 120, 30 Mayıs Cumartesi 129 ve bayram tatilinin son günü ise 134 uçağa hizmet vereceğini belirtti.



