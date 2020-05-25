Bayramda sokaklar ve caddeler bu kadar boş kaldı

Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs, Ramazan Bayramı’nı Coronavirüs’ün gölgesinde geçiriyor. Üç gün sürecek olan bayramın ilk günü olan dün tüm ülke tarihi bir sessizlik yaşadı.

Coronavirüs salgınından önce bayramlarda sokaklarda yaşanan canlılık yerini ıssızlığa bıraktı. Geçmişte dolup taşan piknik alanları, eğlence mekânları boş kaldı, sarılmanın ve öpüşmenin riskli olması nedeniyle bayramlaşma genellikle sosyal medya üzerinden yapıldı.

En sessiz bayram

Tarihi ıssızlıktan başkent Lefkoşa’da nasibini aldı. Lefkoşa’nın en işlek yerleri dün sessizliğe bürünürken, sokaklarda sadece birkaç araç vardı. Geçmiş bayramlara göre en sessiz yer ise Lefkoşa’daki Fuar Alanı oldu.

Salgından önce hem yetişkinlerin hem de çocukların doldurduğu fuar alanı bom boş kalırken, çocuklar bu bayram atlı karıncaya, dönen dolaplara binemedi. Virüs nedeniyle bayram sevinçleri yarım kalan çocuklar, sokaklarda arkadaşları ile oyun oynayarak günü geçirdi.