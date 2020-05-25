

Ülkede son 24 saatte 18 yangın meydana geldi. Yangınlarda yüzlerce dönüm arazi, yüzlerce balya, biçilmemiş arpa ve çeşitli eşyalar yandı.

Sönmemiş sigara izmariti, elektrik tellerinin bir birlerine çarpması ile oluşan kıvılcımların yere düşmesi, kırık cam parçalarının mercek görevi görmesi ve kasıtlı veya yeterli önlem alınmaksızın izinsiz ateş yakılması gibi nedenlerle ülkenin dört bir yanında çıkan yangınların neden olduğu zararla ilgili tespit çalışmaları ile soruşturmalar sürüyor.

Gaziköy’deki yangında 100 sano, 1400 kalem rulo balya yandı

Polis Basın Subaylığından TAK'a yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.30 raddelerinde Gaziköy'ün girişinde, yol kenarına faili meçhul kişiler tarafından atılan sönmemiş sigara izmariti sonucu çıkan yangında KKTC’ye ait 5 dönüm arazi içerisindeki kuru otlar ve Gaziköy’de sakin Yavuz Ceyda’ya (E-58) ait geçen yıldan stok edilen yaklaşık 100 adet sano rulo, bin 400 adet kalem rulo bala, inek gübresi ve 5 dönüm anız yandı.

Paşaköy’deki yangın 250 dönüm araziyi kül etti

Paşaköy çöplügünde dün 14.30 sıralarında çıkan yangının çöplük dışına sıçraması sonucu; Yiğitler’de sakin Serdar Oy’a ait 20 dönüm biçilmemiş buğday, Cem Güçlühan’a ait 8 dönüm anız ve 5 rulo kalem bala, Mustafa Emir’e ait 20 dönüm anız, Erdemli’de sakin Şerife Birşen’e ait 30 dönüm biçilmemiş buğday, Akdoğan’da sakin Ali Kuyucu'ya ait 60 dönüm anız ve KKTC’ye ait 250 dönüm kuru ot yandı.

Alayköy’de 4 dönüm kuru ot yandı

Alayköy'de dün saat 19.00 sıralarında askeri bir bölgede muhtemelen kırık cam parçalarının mercek görevi görmesinden dolayı yagın çıktı. Yangın sonucunda yaklaşık 4 dönüm kuru ot yandı.

Hamitköy’de 4 dönüm anız yandı

Hamitköy’de bugün sabaha karşı Cemsa Apartmanlarının arkasında bulunan 4 dönüm anız ve henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen 20 adet kare balya muhtemelen elektrik tellerinin kısa devre yapması sonucu yandı. Yangın Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Şubesi tarafından söndürüldü.

Yeniceköy’de biçilen ürünler ateşe verildi

Yeniceköy’de sakin Sözün Haksız’a ait bir dönümlük biçilmiş arazi içerisinde bulunan 4 adet rulo kalem balası dün faili meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yakıldı.

Beyarmudu’nda arpa ve buğdaylar heba oldu

Beyarmudu’nda çıkan yangında belediye çöplüğünden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle Akdoğan’da sakin Selçuk Kibrit’e ait 12 dönüm biçilmemiş arpa ile Beyarmudu’nda sakin Neşet Haydaroğulları’na ait 10 dönüm biçilmiş buğday, 6 adet büyük rulo balası (buğday) ve 100 metre uzunluğunda 75 inçlik su borusu tamamen yandı.

Düzce’de askeri bölgede yangın

Düzce’de askeri bölge içerisindeki yangında kuru otlar ile askeri birliğin hemen yanında bulunan Çayönü’nde sakin Hasan Yahya'ya ait 30 dönüm biçilmemiş buğday, 200 metre 75 inçlik su borusu, 45 at güçünde jenaratör ve 20 adet rulo sano balya yandı.

Serdarlı’daki yangın elektrik tellerinden meydana geldi

Serdarlı'da dün sabah yeni mahalle olarak adlandırılan bölgede, aşırı rüzgar sonucu KIBTEK’ e ait direkler üzerindeki elektrik tellerinin bir birlerine çarpması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın neticesinde KKTC'ye ait 10 dönüm kuru ot yandı.

Gönendere-Serdarlı arasında aynı saatlerde, muhtemelen yola atılan sönmemiş sigara izmaritinden dolayı bir yangın meydana geldi. KKTC'ye ait alan içerisindeki kuru otlar yandı.

Gazimağusa’da sigara izmariti yangına neden oldu

Gazimağusa'da dün akşam üzeri “Kaplan Market” isimli iş yerinin yanında muhtemelen yola atılan sönmemiş sigara izmaritinden dolayı bir yangın meydana geldi.

Yangın Gazimağusa İtfaiye Şubesi tarafından söndürüldü. Yangın neticesinde 2 dönüm arazi içerisindeki kuru otlar, Ali Demirel’e ait 3 adet zeytin, 2 adet incir ve 20 adet turunç ağacı yandı.

Gazimağusa Çanakkale bölgesinde, aşırı rüzgar sonucu KIBTEK’e ait direkler üzerindeki elektrik tellerinin bir birlerine çarpması ile oluşan kıvılcımların yere düşmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın neticesinde 2 dönüm arazi içerisindeki kuru otlar ile anız yandı.

Gazimağusa'da, “Aypar Market” isimli iş yerinin karşısındaki boş alan içerisinde muhtemelen atılan sönmemiş sigara izmaritinden dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın neticesinde KKTC’ye ait yarım dönüm arazi içerisindeki kuru otlar yandı.

Geçitkale’de 30 dönüm buyday kül oldu

Geçitkale Havaalanı bölgesinde dün gece çevre tellerinin gerisinde bulunan alan içerisinde aşırı rüzgar sonucu KIBTEK’e ait direkler üzerindeki elektrik tellerinin bir birlerine çarpması ile oluşan kıvılcımların yere düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın neticesinde Çamlıca’da sakin Hasan Karas’a ait yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş ekili buğday yandı.

Nergisli’de alevler zarar vermedi

Nergisli’de dün Asıl Dedezade'nin ikametgahının avlusu içerisinde Elektrik Kurumuna ait elektrik tellerinin aşırı rüzgar neticesinde bir birine temas etmesi ile çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı.

Dipkarpaz’da izmarit yangına neden oldu

Dipkarpaz’da dün 19.00 sıralarında muhtemelen yola atılan sönmemiş sigara izmariti sonucu yangın çıktı. Yangında, Dipkarpaz sakini Şükrü Sönmez’e ait 3 dönüm buğday tarlası yandı. Yangın Yeşilköy İtfaiyesi ve bölge halkının yardımı ile söndürüldü.

Elektrik telleri Kaleburnu’nu yaktı

Kaleburnu’nda dün gece Uskudelli Tepesinde, KIB-TEK’e ait elektirik tellerinin birbirine çarpması ile çıkan kıvılcımların kuru otların tutuşturması neticesinde yangın meydana geldi.

Yangın Yeşilköy İtfaiye ekibi ile Yenierenköy Belediyesi, Orman Dairesi ve çevre halkı tarafından saat 22.50’de kontrol altına alındı ve saat 00.40’da tamamen söndürüldü. Yangın neticesinde KKTC’ye ait 50 dönüm arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü yandı.

Ağıllar’da sabaha karşı yangın çıktı

Ağıllar köyünde ise sabaha karşı Kıb-Tek’e ait elektrik tellerinin bir birine temas edip kıvılcım atması sonucu Orbay Akkaplan’a ait 8 dönüm biçilmemiş arpa ve yaklaşık 100 adet kare vigo balası yandı. Yangın saat 03.30’da, İskele İtfaiyesi, Orman Dairesi, İskele Belediyesine ait su tankerleri ve köy halkının yardımı ile kontrol altına alındı.

Yangınlarda meydana gelen hasarların tespit çalışmaları ile soruşturmalar devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 12:32