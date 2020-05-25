Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar bugünkü köşe yazısının bir bölümünde "Diyalog Tv'yi kim kapattı?" sorusunun yanıtını verdi... İşte yazıdaki o bölüm:

Diyalog TV’yi kim kapadı?..

Türkiye’den, Kuzey Kıbrıs’a para akışının durmasında olduğu gibi, Diyalog TV’nin bir anda RTÜK tarafından ‘karartılması’ sonrasında ortaya yine benzeri iddialar atıldı… Bazı makam sahipleri etrafındakilere “Diyalog TV’yi Erdoğan kapadı” diyerek, kendi sorumluluklarını Ankara’ya havale etme telaşına girdi… Erdoğan; Diyalog TV’yi neden kapasın?.. KKTC’nin sınırlarını koruyan Güvenlik Kuvvetleri’ne ilk yardım kampanyasını başlatan ve Güçlendirme Vakfı’nın kurulmasına ön ayak olan bizleriz… Girne’ye ilk Atatürk büstünün dikilmesine öncülük eden bizleriz… Van’da deprem olduğu zaman, yaraların sarılmasına destek olan ve anlamlı bir kampanya sonucunda deprem bölgesine Öğretmen Lojmanı yapılmasını sağlayan bizleriz… Asrın Projesi gerçekleştiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Yılın Devlet Adamı’ ödülü verilmesi için girişim yapan bizleriz… FETÖ darbe girişimini protesto amacıyla elçilik önünde düzenlenen eylemi canlı yayınlayan bizleriz… Hepsinden önemlisi; Türkiye ile ilişkilerin sarsılmaz bir şekilde gelişmesi ve kökleşmesi için çırpınan, bunu kırmızı çizgi ilan eden bizleriz… Bunu bilmeyen tek bir kişi olamaz… Hal böyle iken; Diyalog Medya’nın ‘halkı kucaklayan en güvenilir kurum’ haline gelmesinden rahatsızlık duyanların yalanlarla adres şaşırtmacası yapmaları tarihi yenilgiden kurtulamayacak… Güzel günler yakındır…



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Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 12:34