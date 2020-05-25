AKEL bayramı kutladı

Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, mesajında; tüm Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs’ta yaşayan Müslümanlar için sevgi, barış ve ekonomik refah dileklerinde bulunurken, Kıbrıs’ın; adadaki tüm “yasal” sakinlerin, Hristiyan ve Müslümanların barış, istikrar ve refah koşullarında dini bayramlarını kutlayabilecekleri bir memleket olmasını temenni ettiğini belirtti.

Parti Genel sekreteri Andros Kiprianu sosyal medya hesabında, "Kıbrıslı Türk yurttaşlarımıza iyi bayramlar Kıbrımıza ve dünyaya barış dolu mutlu yarınlar dilerim" paylaşımında bulundu

Bir gün önce de Rum Lider Nikos Anastasadisi Kıbrıslı Türklerin Ramazan Bayramını kutlamıştı.