Gönyeli’de yaşanan olayda deniz gittiği gerekçesiyle eşine ve baldızına bıçak çeken Hüseyin Yıldırım’ın ardından Gayretköy sakini Cahit Uçak isimli zanlı da şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

Cahit Uçak’ın ise tarlada çalışmaya gitmediği gerekçesiyle eşine bıçak çektiği ve ciddi şekilde darp ettiği belirtildi.

Bir başka şiddet vakası da yine Gönyeli'de meydana geldi. Ata Demir de aralarında tartışmayı annesine anlattığı gerekçesiyle 22 yaşındaki eşine kabusu yaşattı.

Hüseyin Yıldırım’ın tutukluluk hali sürerken, Cahit Uçak ile Ata Demir dün Lefkoşa’da ayrı ayrı duruşmaya çıkarıldı.

Buradan ölün çıkacak

Cahit Uçak hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, olayın 28 Haziran 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının tarlada çalışmaya gitmediği gerekçesiyle eşi F.U.’yu “Seni öldüreceğim. Buradan ölün çıkacak” diyerek, tehdit ettiğini açıkladı. Polis, zanlının daha sonra eşinin vücudunun çeşitli yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurarak darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını ve eşini daha önce de defalarca darp ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



22 yaşındaki eşini yumrukladı

Gönyeli'de meydana gelen olayda aralarında yaşanan tartışmayı annesine anlattığı gerekçesiyle 22 yaşındaki eşini ciddi şekilde darp eden Ata Demir hakkındaki sorutmayı yapan polis de iddiaları aktararak, tutuklama talep etti.

Polis memuru, zanlının 29 Haziran 2023 tarihinde, saat 14.30 sıralarında Gönyeli'de ikametgâhlarının salon odası içerisinde, aralarında yaşanan şiddetli geçimsizlikle ilgili kendisini telefonda annesine şikayet ettiği gerekçesiyle eşi T.D.’nin yüzüne yumruk vurup, boğazını sıktıktan sonra tırnaklarıyla boynunun sağ tarafını tırmaladığını söyledi.

Polis, eşini ciddi bir şekilde darp eden zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, memuru zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, olayı gören tanık olup olmadığının araştırılacağını açıkladı. Polis memuru, TC vatandaşı olan zanlının ülkede hangi statüyle ikamet ettiğinin de araştırılacağını dile getirdi.

Zanlının serbest kalması halinde yürütülmekte olan soruşturmaya ve bulunacak tanıklara etki edebileceğini kaydeden polis, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Eşini ve baldızını yaraladı

Denize gittikleri gerekçesiyle eşine ve baldızına şiddet uygulayan Hüseyin Yıldırım da önceki gün mahkemeye çıkarılmıştı. Zanlı, sözünü dinlemediği gerekçesiyle eşine önce soda şişesi fırlatmış,

daha sonra da boğazını sıkıp eşinin kafasını duvara vurmuştu. Bununla yetinmeyen Yıldırım, bıçakla eşinin üzerine yürüyerek karısını öldürmekle tehdit etmişti. Yıldırım daha sonra baldızının üzerine bıçakla yürüyüp onu da tehdit ederek şiddet uygulamıştı.

Yıldırım’ın 2 kadına uyguladığı şiddet sonucu eşi F.Y.’nin kolunda 7 santim kesik oluşurken baldızının sol el yüzük parmağında 4 santim kesik, çenesinde 3 santim çizik oluşmuştu.

