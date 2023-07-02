Unutulmaz bir bayram yaşattı

Girne’nin gözde otelleri arasında yer alan Merit Park Hotel, bayramın ikinci günü açık hava sahnesinde Tan Taşçı’yı ağırladı.

Misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere “Bilir mi?”şarkısı ile başlayan Taşçı,

“Hoşgeldiniz, iyi ki geldiniz, yavaş başlayalım, sonra çok eğleneceğiz” diyerek gecenin açılışını yaptı.

Sanatçı, kendi yazdığı şarkıların yanı sıra yorumladığı ve özel seçtiği coverlardan oluşan zengin repertuvarı ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Tan Taşçı’yı izlemeye gelenler arasında Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner de vardı. Saygıner ile eski arkadaş olduklarını dile getiren Taşçı, Korhan Saygıner’i sahnesine davet etti.

Yorumu ve sahne enerjisi ile konserinin finalinde ayakta alkışlanan Taşçı,

“Burada olduğunuz için teşekkür ederim” diyerek unutulmaz bir konsere daha imza attı.

Sanatçı 15 Temmuz’da tekrar Kıbrıs’ta sahnede olacak.