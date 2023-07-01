Hükümetle uzlaşıya varıldı

Hemşire ve ebelerin ek mesaiye kalmama eylemi Başbakanlık ile varılan uzlaşı sonucunda sonlandırıldı. Ebe ve hemşireler, 27 Haziran’da başlattıkları ve bayram süresinde yapmayı planladıkları eylemi dün sabah sonlandırarak, görev başı yaptı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, 27 Haziran tarihine denk gelen arife gününün kamu görevlilerine idari tatil verilmesi ancak bunun kendilerine uygulanmaması nedeniyle haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle yürüttükleri ek mesai çalışmama eylemine son verdiklerini duyurdu. Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen, sendikanın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakanlık ile yapılan görüşmeler sonucunda kamu görevlilerine

verilen idari tatilin kendilerine de verilmesi konusunda uzlaşı sağlandığını belirtti.



