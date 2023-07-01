48 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Aslanköy yakınlarında dün öğle saatlerinde, salon aracın bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu, Türkmenköy’de sakin 48 yaşındaki Cemal Karadağ yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün saat 12.50 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa anayolu boyunca dikkatsizce seyreden 42 yaşındaki sürücü Elena Krasulina, yönetimindeki PT 822 plakalı salon araç ile Aslanköy yakınlarında bulunan Kale boya önlerine geldiğinde önünde sol şerit içerisinde bisikletiyle seyreden Cemal Karadağ’a çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Cemal Karadağ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren Cemal Karadağ’ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu, ayrıca kazanın meydana geldiği bölgede bulunan işletmede bahçıvan olarak çalıştığı öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsünün bugün nöbetçi mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.