Türkiye’nin Antalya ilini yılın ilk altı ayında hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 5,5 milyonu geçti. Kenti 6 ayda ziyaret eden turistler arasında Ruslar ilk sırada yer aldı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan verilere göre, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında kente giden turist sayısı, 5 milyon 523 bin 624 oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 29, sayısal olarak ise bir milyon 239 bin 140 olarak gerçekleşti.

1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasından bir milyon 309 bin 267 turist sayısı ve yüzde 25,24’lük oran ile hava yoluyla kenti ziyaret eden Ruslar, listenin ilk sırasında yer aldı.

Rusları bir milyon 191 bin 62 turist sayısı ve yüzde 22,96’lık oran ile Almanlar, 520 bin 569 turist sayısı ve yüzde 10,03’lük oranla İngilizler takip etti.

İlk 10’a giren diğer ülkeler ise şöyle sıralandı; Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Litvanya, İsrail ve Ukrayna.

1-30 Haziran tarihleri arasında Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 2 milyon 141 bin 809 oldu.

