İki kişi tutuklandı

Limasol’a bağlı İpsona’daki bir barda çıkan kavga sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ağır bıçak darbesi alan 44 yaşındaki Marios Onisiforu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği haber verildi.

Kavga sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki Mihalakis Mihail’in de kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden şahısların, birahanede çıkan kavgada, aralarında anlaşmazlık bulunan ve zanlılarla kavgaya tutuşan 43 yaşındaki arkadaşlarına yardım etmek isterken cinayete kurban gittiğini yazan Alithia gazetesi, olay sonucunda 49 ve 54 yaşlarındaki iki kişinin tutuklandığını ve Limasol Kaza Mahkemesi tarafından 8 gün gözaltına kalmalarına karar verildiğini belirtti.

Haberde, 44 yaşındaki Onisiforu’nun aldığı bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği, olayın faillerinin esas hedefi olan 43 yaşındaki şahsın ise hafif yaralandığı ifade edildi.

