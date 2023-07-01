Tümü cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Mersin’de kullanımındaki TIR’ın dorsesine gizlediği 5 mülteciyi ülkeye sokmaya çalışırken,

Gazimağusa Limanı’nda yakalanan şoför Serdal Ünsal ile Suriyeli zanlılar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada tahta yüklü TIR’ın dorsesinde sesler duyan görevlilerin durumu polise bildirmesiyle insan kaçakçılığının ortaya çıktığı açıklandı. Gözaltına alınan Ünsal’ın, mültecilerin dorseye nasıl girdiğini bilmediğini söylediği belirtildi. Mültecilerin ise kendilerini bizzat Ünsal’ın dorseye yerleştirdiğini söylediği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 20 Haziran 2023 tarihinde, Gazimağusa Limanı içerisinde, bir şirkete ait tahta yüklü TIR dorsesinin içerisinden insan sesleri geldiğine dair bilgi alındığını ve bölgeye gidildiğini söyledi. Polis, TIR şoförü olan Serdal Ünsal’ın huzurunda, dorsede yapılan aramada, Esad El Selame, Muhammad Abdulsalam, Vail El Hıdır ve Shadi El Said’in tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, TIR şoförü Serdal Ünsal’ın ifade verdiğini ve “mültecilerin dorseye nasıl girdiklerini bilmediğini” iddia ettiğini belirtti.

Polis, Vail El Hıdır’ın ise ifade vererek, kendilerini dorseye, Mersin’de, bizzat TIR şoförünün yerleştirdiğini itiraf ettiğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların ülkemizde yasal statüsü olmadığını belirtti ve Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerini talep etti. Mahkeme, zanlıların, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi