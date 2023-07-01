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Önemli adım

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Yunanistan, EuroAsia Interconnector'ün yüzde 25 hissesine sahip oldu

Önemli adım
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  Yunanistan’da kısa adı “ADMİE” olan Bağımsız Elektrik İletim Operatörünün, EuroAsia Interconnector’ün yüzde 25’lik hissesine sahip olduğu belirtildi.

   Politis gazetesi, ADMİE’nin yüzde 25’lik hisse ile Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısına dahil olmasıyla ilgili anlaşmanın 28 Haziran’da sağlandığını yazdı.
   Habere göre Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ve Yunanistan Enerji Bakanı Thodoros Skilakakis yapılan anlaşmanın, projenin tamamlanması açısından önemli olduğunu belirtirken anlaşmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
   Gazete, ADMİE’nin yüzde 25 hissedar olmasının, projenin teknik ve finansal yeterliliğini garanti altına aldığını, ayrıca projenin 2027 yılına kadar tamamlanmasına yönelik temelleri attığını yazdı. 

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