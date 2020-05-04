Tümü temiz çıktı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saate yapılan 507 hızlı test sonucu 3 şüpheli vakaya rastlandı. Şüpheli vakalara PCR testi yapılacağı açıklandı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde sadece bir hastanın tedavi altında olduğu belirtilirken, 10 Mart-17 Nisan tarihleri arasında tespit edilen 108 vakadan 103’ünün iyileşmiş oldu. Şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı da 14 bini geçerken, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son durumu açıkladı ve bazı tavsiyelerde bulundu.

Bakan Pilli, dün 507 test yapıldığını, 3 kişinin hızlı test sonucunun pozitif çıkması neticesinde bu kişilere ileri tetkik için PCR testi yapılacağını açıkladı. Pilli, toplam test sayısının 14 bin 9’a ulaştığı bilgisini verdi.

Bakan Pilli, testlerin Lefkoşa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklinikleri’nde testler yapıldığını kaydetti.

Dipkarpaz ve Kumyalı’da iş yerleri ve Mağusa Polis Müdürlüğü’nde polis mensuplarının tarandığını ifade eden Pilli, Mağusa’da paket servis yapılacak bazı iş yerleri ve o bölgede bulunan Eziç personeline de testler yapıldığını vurguladı.

Öte yandan, Yeni Erenköy’de 358 kan örneği alındığı ve testlerinin yapılacağını ifade eden Bakan Pilli, 39 farklı faaliyet gösterecek iş yerleri ve 12 köyden örnekler alındığını da belirtti.

Bakan Pilli, Yenierenköy’de sadece polis mensupları ve belediye ekiplerine taramalarının henüz yapılmadığını ve ilerleyen günlerde onlara da taramalar yapılacağını söyledi.

Ayrıca, Mağusa’da ve Yenierenköy’de marketler, eczaneler, hırdavatçılar ve 38 alanda faaliyet gösteren 139 işletmeye test yapıldığını aktaran Pilli, ilerleyen saatlerde sonuçların çıkacağını ifade etti.

Pilli: Salgın henüz bitmiş değildir

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 savaşının henüz bitmediğini, bunu bir yaşam tarzına çevirmenin önemli olduğunu kaydetti ve her bireyin virüsü taşıdığı halde belirti göstermeyen asemptomatik bir Covid- 19 taşıyıcısı olabileceği bilinci ile hareket etmek gerektiğini vurguladı.

Pilli, bugün açılacak olan iş yerleri ve halkın, Covid-19 salgınına ilişkin alması gereken önlemlerle ilgili hatırlatmada bulundu.

“Covid-19 savaşının henüz bitmediğini; önemli olan yasak koyarak değil, bunu bir yaşam tarzına çevirmek” diyen Pilli, yarından itibaren bazı iş yerlerinin çalışma hayatına geri döneceğini; bu iş yerlerinde uygulanacak kuralların büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Hijyen şartlarına uymak, sosyal mesafeyi uygulamak, mutlaka maske takmanın en başta yer alan kurallar olduğunu ifade eden Pilli, iş yerinde bir çalışanın ani bir rahatsızlık, yüksek ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtilerle Covid-19’a maruz kaldığı düşünülürse, derhal uygulanması ve Sağlık Bakanlığı’na anında bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Her bireyin virüsü taşıdığı halde belirti göstermeyen asemptomatik bir Covid- 19 taşıyıcısı olabileceği bilinci ile hareket etmek gerektiğini belirten Pilli, “Tarihte salgınlarda yaşanan örnekler bulunmaktadır. En büyük tehlikenin salgın sona erdi inancı ile yaklaşarak 2. büyük salgınların olabileceği ve çok daha ağır geçme ihtimali olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Son günlerde ülkede Covid-19 salgını bitti psikolojisinin yaygın olduğunu ve birçok kuralın uygulanmadığını gördüklerini ifade eden Pilli, “Özellikle tekrar hatırlatmak istiyorum salgın henüz bitmiş değildir. Çevre ülkeler ve dünyada bu salgın devam ettikçe bizde de sona ermesi mümkün değildir” dedi.

Kişisel önlemleri uygulamaya devam etmek zorundayız

Kişisel önlemleri uygulamaya devam etmek zorunda oldukları bilinci ile davranmak gerektiğini kaydeden Sağlık Bakanı Pilli, bu süreç içerisinde zorunlu olmadıkça kalabalık arasında olmamak, özellikle 65 yaş üstü kişiler ve 17 yaş altındaki gençlerin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğine işaret etti.

Pilli, “Yasaklarla değil, bunu bir yaşam tarzına çevirerek, bugüne kadar siz değerli halkımızın destekleri ile geldiğimiz bu iyi seyri kaybetmemek için yine birlikte sizlerin de desteği ile bu savaşı kazanabileceğimizi yeniden vurgulamak isterim” dedi.

Okullar açılmayacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldığı bir televizyon programında da tüm okulların bu yıl eğitim vermeyeceğini açıkladı. Pilli kendisine sorulan bir soru üzerinde verdiği yanıtta, “Eğitim bizim için bu yıl bitmiştir. 2020/2021 eğitim yılına bakmalıyız. ‘Önümüzde daha çok yapılacak işler vardır’ dedi.

Coronada son durum

Dün Yapılan Test Sayısı:..507

Dün Tespit Edilen Vaka:...0

Dün Taburcu Olan Vaka:..0

Toplam Test Sayısı:.............14009

Toplam Vaka Sayısı:............108 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı:................1 (Max kapasite: 178)

Yoğun Bakım:......................0 (Max kapasite: 48)

İyileşen Vaka Sayısı:...........103 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı:..............4 ( 2 Alman)

Karantinadaki Vatandaş:.....0

Karantina Süresi Biten:.......1834