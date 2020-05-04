Güney Kıbrıs’ta bir günde bin 968 test

Güney Kıbrıs’ta dün bin 968 kişiye Coronavirüs testi yapıldı. Yapılan testler sonucu 8 yeni Coronavirüs vakasına rastlandı. Güneyde vaka sayısı 872’ye çıkarken, toplam 64 bin 136 test yapıldığı açıklandı. Vakaların 3'ü yerli hastalarla temas eden, 2 kişi ise yurt dışından gelen kişiler olurken, 1 vaka hastanelerdeki testler, 2 vaka ise özel sektörde yapılan testler sonucunda belirlendi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 8 yeni pozitif vaka belirlendiği belirtildi. Toplam vaka sayısı ise 872’ye yükseldi.

Bu arada Güney Kıbrıs’ta, Coronavirüs salgını sebebiyle uygulamaya konan karantina ve kısıtlama kurallarında gevşemeye gidilmesine bu sabah saat 06.00’dan itibaren başlanıyor.

Fileleftheros gazetesi, bu sabahtan itibaren binlerce kamu ve özel sektör çalışanının iş başı yapacağını belirterek, karantina kurallarının yeniden sıkılaşmaması adına halka, kurallara uyma çağrısı yapıldığının altını çizdi.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve Adalet Bakanı Yorgos Savvidis dünkü açıklamalarında, daha sıkı tedbirlere geri dönüş yaşanmaması adına halktan kurallara uymalarını talep etti.

Nuris, kısıtlamaların gevşetildiği bu dönemde halkın iki kat daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 10:34