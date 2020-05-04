Kepenkler açılıyor

Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs’ta normalleşme süreci için atılan ilk adımla bugün birçok işyeri açılıyor. Neredeyse iş yerleri iki aydır kapalı olan esnaf, hafta sonu hazırlıklarını tamamladı.

Uzun süredir kapalı olan dükkânlarını temizleyen, Sağlık Bakanlığı’nın iş yerlerinde bulundurmasını istediği malzemeleri temin eden esnaf, ekonomi hayat geri dönüyor ancak bazı endişeler de taşıyor. Diyalog’a konuşan esnaf, salgının yeniden ortaya çıkması tehlikesi olduğunu, iş yerlerinin açılması için biraz daha beklenmesi gerektiğini söylerken, kimisi de ekonomik çarkın dönmesi için yeniden faaliyete geçmenin şart olduğunu söyledi.

Ne dediler?

Ahmet Aktun

“İşyerim yaklaşık 50 gündür kapalıydı. Dükkan ve ev kirası, çalışanların maaşı derken yüklü ödemelerim var. İki aydır çalışamadığım için hazırda ne varsa tükettim. Şimdi yeni bir süreç başlıyor. Toparlanmam lazım. Hazırlıklarımı yaptım, dükkânlarımı temizledim. Sabah erkenden dükkanımı açmaya hazırım.

Ancak salgının yeniden ortaya çıkması gibi bir endişem de var. Bu nedenle hijyen sağlamak için gerekli tüm malzemeleri temin ettim.

Dükkânı açtığımda gelen müşterilerin telefon numaralarını, isimlerini, adreslerini hepsini kaydedip belediye ile paylaşacağım.”

Özhan Varoğlu

“ Ben bu normalleşme denilen kararı açıkçası biraz erken buluyorum. Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek. Gece yine aynı şekilde sokağa çıkma yasağı sürecek. Demek ki devlette de bir korku var. Salgın tamamen bitmediği için bazı tedbirler sürüyor. Şahsi fikrim bu normalleşme kararını birkaç hafta daha ertelemeleri idi.

Ancak karar alındı, ben de iki aydır kapalı olan iş yerimi açmak için hazırlıklarımı yaptım. Ekmek kapım, tabi gelip açacağım ama öyle çok hevesle, iştahla gelmedim mağazaya. Paspas, dezenfekte, eldiven, maske temin ettim. Bunları temin etmek için 900 lira harcadım. Parası olabilen koyabilecek bu malzemeleri ya parası olmayan herhalde daha farklı önlemler alacak.”

Ali İhsan Akçağ

“ Fotoğrafçılık yapıyorum. Birçok iş yeri açılıyor ama ben erken olduğunu düşünüyorum. İş yerim 50 gündür kapalı ve doğal olarak gelirim hiç yok. İş yerimi açmak için paspas, dezenfekte, eldiven, maske aldım. Oldukça pahalıydı. Sanırım marketler de zam yaptı. İş yerimdeki gerekli temizliği de yaptım. Açılışa hazırım.”

Mehmet Kaya

“İş yerlerinin bir süreliğine daha kapalı kalması daha iyi olurdu. Alınan kararı doğru bulmuyorum çünkü şimdi insanlar iç içe olacaklar. Virüs çok hızlı bulaşıyor ve insanları korkutuyor. İş yerleri yaklaşık 50 gündür kapalı ve bu bizi çok etkiledi. Ancak önce sağlık geliyor bu yüzden kemerleri biraz daha sıkabilirdik.

Madem böyle bir karar alındı ben de işimin başına geçmek için gerekli çalışmaları yaptım. Tek dileğim umarım bu virüs ilerlemez böyle kalır. Bakanlığın belirlemiş olduğu malzemeleri vardı, onları temin ettim. Cam bölmeler, dezenfekteler, testler gibi şeylere para harcadık. Yaklaşık 2000 TL tuttu bizim masraflarımız. Ama bir şey değil değer sağlık daha önemli… müşterilerimizin sağlığını riske atmamak için elimizden geleni yapacağız.”

Murat İncekan

“Dükkânlar açılacak, ben de hazırlıklarımı yaptım. Sağlık Bakanlığı’nın iş yerlerinde bulundurulması istediği malzemeleri aldım. İstedikleri araç ve gereçler çok pahalı. Mesela bir paspas 380 TL, ısı ölçer hemen hemen aynı fiyatta. Yanılmıyorsam çalışanlar için de rapor gerekli onun için de ayrı bir bütçe lazım.

Her ne kadar açılımın erken olduğunu düşünsem de ekonomi açısından gerekli olduğunu da düşünüyorum. “