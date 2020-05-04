Konuşmanın içeriği açıklanmadı

Suna ERDEN

Başbakan Ersin Tatar’ın, Türkiye’de yaşayan ve adının Fatma Zühal Kılınç olduğu iddia edilen bir kadınla yapmış olduğu telefon görüşmesinin kayıtlarını yaydıkları iddiasıyla tutuklanan 2 kişi dün mahkemeye çıkarıldı. Konuşmayı kayıt altına alarak başkalarına göndermekle suçlanan kadının adı deşifre edilirken, içerik hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İzinsiz kaydedilen telefon görüşmesini yaydıkları iddiasıyla tutuklanan İ.S.G. A.E. dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlılar İ.S.G ve A.E.’nin “Özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Ergüleç, 01 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye’de bulunan Fatma Zuhal Kılınç’ın Başbakan Ersin Tatar ile telefonla yaptığı özel görüşmeyi, izinsiz bir şekilde görüntülü olarak kayıt altına alıp, aynı tarihte KKTC’de arkadaşı olan zanlı İ.S.G’ye Whatsapp üzerinden gönderdiğini söyledi.

Polis, zanlı İ.S.G’nin ise aynı mesajı kullanımındaki telefonla Whatsapp üzerinden zanlı A.E’ye göndererek özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğine aykırı harekette bulunduklarını belirtti.

Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlı İ.S.G ve A.E.’nin tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Polis, zanlıların kullanımlarındaki cep telefonlarının incelenmesi gerektiğini, görüntünün birçok internet sitesinde yayınlandığını belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Zanlıların avukatları tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 10:44