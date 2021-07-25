Beş kişi yaralandı

Girne-Değirmenlik yolunda dün facianın eşiğinden dönüldü, direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyon önce ticari plakalı taksiye ardından salon araca çarptı. Büyük bir şans eseri can kaybının yaşanmadığı kaza sonucu yaralanan 5 kişi Lefkoşa ve Girne’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 17.00 sıralarında Girne istikametine doğru seyreden Onur Filik (E-38) yönetimindeki JJ 448 plakalı kamyon araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkıp, o esnada karşı istikametten gelen Veli Teker (E-27) yönetimindeki TPH 816 plakalı ticari araca, daha sonra karşı istikametten gelen Mustafa Çağlayan (E-38) yönetimindeki RY 373 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JJ 448 plakalı kamyon sürücüsü Onur Filik, RY 373 plakalı araç sürücüsü Mustafa Çağlayan ve beraberinde yolcu olarak bulunan Hatice Çiler Çağlayan, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde; TPH 816 plakalı ticari araçta yolcu olarak bulunan Cenk Durmuşlu ve Gonca Durmuşlu ise Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.