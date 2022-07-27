Bıçakla üzerine yürüdü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda Nijerya uyruklu Augustine Tochukwu Mboba aldatıldığı gerekçesiyle kız arkadaşına kâbusu yaşattı.

Sokak ortasında 32 santimlik bıçakla kız arkadaşının üzerine yürüyen zanlı kaçmaması için ayak bileğine tekme atarak yere düşürdü. Zanlı kız arkadaşını yere düşürdükten sonra darp etti. Şikayet üzerine olay yerinde gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Uyguner, zanlının, 22 Temmuz 2022 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, kendisini aldattığı gerekçesiyle tasarrufunda bulundurduğu 32 santim uzunluğundaki bıçakla kız arkadaşının üzerine yürüdüğünü söyledi. Polis, zanlının kız arkadaşının ayak bileğine tekme atarak darp ettiğini açıkladı.

Zanlının olay yerine giden polislere de yüksek sesle bağırdığını ifade eden polis, uyarıldıktan sonra gözaltına alındığını belirtti. Polis, olayda kullanıldığı iddia edilen bıçağın zanlının evinde bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Ülkede kaçak olarak bulunan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.