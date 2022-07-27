Şarkılar birlikte söylendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Yıldız Tilbe, Koray Avcı ve Madrigal konser verdi.

Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı’ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde düzenlenen festivalde alanı dolduranlar, şarkılara eşlik etti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti.

Konser nedeniyle ilçe merkezi trafik akışına kapatıldı, ilçeye giriş çıkışlarda uzun kuyruklar oluştu.

- Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü sahiplerini buldu

Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü, Portekiz’deki Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı’ya verildi.

Posbıyık, sıkıntılı bir süreçte önce Avrupa, daha sonra dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandırdığını söylediği Boyacı’ya teşekkür ederek, "Gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye gurur duyuyor. Festival Yürütme Kurulu toplandı, Türkiye’nin Nobeli sayılan Sevgi, Barış, Dostluk Ödülü'nü Sümeyye Boyacı’ya vermeyi kararlaştırdı." dedi.