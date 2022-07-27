‘Aşk’ adasında neler oluyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Karakol Mahallesinde Nijeryalı iki grup arasında meydana gelen satırlı ve bıçaklı saldırının nedeni ortaya çıktı.

Debeluchukwu Amobi’nin yaşadığı evi basan Nijeryalı grubun alacak-verecek meselesi yüzünden olay çıkardığı belirlendi.

Olaya karışan şahıs sayısının 20’yi aştığı ifade edilirken, tespit edilen Samtochukwu Chinedip Precious Emanuel, Chionedu Chiboy Ojeji, Muzaonyedi Chukbite Ezevma ve Victor Chinedu Chukwuemeka dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların evinde yapılan aramada olayda kullanılan bıçaklardan birinin bulunduğu belirtildi. Zanlıların 6 bin dolar para için ev bastığı açıklandı.

6 bin Dolar için saldırdılar

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Tufan Yoncacı, 4 zanlının ve aranmakta olan birçok kişinin, 24 Temmuz 2022 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, kendi adlarına gönderilen 6 bin dolar parayı alamadıkları gerekçesiyle Debeluchukwu Amobi’nin yaşadığı evi bastıklarını söyledi. Polis, kalabalık gurubun yanlarında satır, bıçak ve delici aletlerle bastıkları evde 4 kişiyi yaraladıklarını açıkladı. Polis, zanlıların yaralılardan Debeluchukwu Amobi’nin boynunda 15 santimlik kesi oluşturarak öldürmeye teşebbüs ettiklerini açıkladı. Polis olayda yaralanan Dankgok Amobi’nin de kolunda meydana gelen damar kesisi nedeniyle ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin olduğunu açıkladı.

Olay yerinde kanlı satır bulundu

Polis, olay yerinde bol miktarda kan izleri tespit edildiğini, DNA analizi için örnekler alındığını, ayrıca olay yerinde kanlı satır da bulunduğunu belirtti. Polis, 25 Temmuz’da zanlılardan, Samtochukwu Chinedip Precious Emanuel, Chionedu Chiboy Ojeji ve Victor Chinedu Chukwuemeka’nın Girne’de, Muzaonyedi Chukbite Ezevma’nın ise Gazimağusa’da tespit edildiğini bildirdi.

Polis, zanlılardan Samtochukwu Chinedip Precious Emanuel’in ifade verdiğini; Chionedu Chiboy Ojeji ve aranmakta olan şahıslarla Girne’den, Mağusa’ya taksi ile geldiklerini ve olayın gerçekleştiği apartmanın önüne gittiklerini, orada kalabalık bir grubun olduğunu itiraf ettiğini anlattı. Polis, Samtochukwu Chinedip Precious Emanuel ile Victor Chinedu Chukwuemeka’nın birlikte kaldıkları evde yapılan aramada, olayda kullanıldığı düşünülen bir bıçak ile yarım gram hintkeneviri uyuşturucu madde bulduklarını aktardı.

Aranan birçok şahıs var

Polis, mesele kapsamında aranmakta olan birçok şahsın olduğunu, bazı kişilerin isim bazında belirlendiğini, ancak bazı zanlıların lakap olarak tespit edildiğini belirterek, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.