70 milyonluk proje

Rum Elektrik Kurumu (AİK) ile Rum Ortodoks Kilisesi ortaklığında yapılacak Güney Kıbrıs’ın en büyük güneş enerji parkı Rum Çevre Dairesi’nin onayını aldı.

Fileleftheros gazetesi: “Başpiskoposluk Elektrik Üreticisi – 84 MW’lık En Büyük Yenilenebilir Enerji” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Elektrik Kurumu (AİK) ile Rum Ortodoks Kilisesi’nin yenilenebilir enerji üretimi için yaptıkları ortaklık çerçevesindeki en büyük güneş parkı kurulumunun Rum Çevre Dairesi’nin onayını aldığını yazdı.

Gazete, Lefkoşa kazasına bağlı “Achera” bölgesinde yer alan araziye kurulacak güneş parkının ilk 16 MW’lık kısmının hali hazırda onay aldığını, 68 MW’lık kısmının da onaylanmasıyla Güney Kıbrıs’taki en büyük güneş parklarından birinin kurulmasının önünün açıldığını belirtti.

Toplam 14 parselden oluşacak olan güneş parklarının inşasına 2023 yılında başlanacağını ve projenin 2025 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten gazete, proje maliyetinin ise 70 milyon Euro’yu bulmasının beklendiğini vurguladı.