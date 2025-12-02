Bilgi alışverişi yapıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, sosyal sorumluluk projeleri yürüten Girne bölgesindeki Lions kulüplerinin temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı’nda ayrı ayrı kabul etti. Görüşmelerde kulüplerin eğitim, sağlık, çevre ve toplumsal farkındalık alanlarında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve iş birliği olanakları değerlendirildi.

Erhürman, Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Zeynep Yağar Özer ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Nilden Bektaş Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada, kulüp başkanı ve beraberindeki heyetle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Nilden Bektaş Erhürman görüşmede kulübün yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Özgürada Lions Kulübü Başkanı Zeynep Yağar Özer de konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kulübün 26 yıldır "Kadın Dünyasından Renkler" isimli resim sergisi düzenlediğini belirterek, 2026 yılında Atatürk Kültür Merkezi’nde 27’ncisi düzenlenecek sergiye Nilden Bektaş Erhürman’ı davet etti.

Girne Özgürada Lions Kulübü Kurucu Başkanı Süreyya Gürses de kulübün eğitim, sağlık ve çevre konularında çalışmalar yaptığını kaydetti. Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Zeynep Yağar Özer’e görüşmede kulübün yönetim kurulu üyeleri Süreyya Gürses, Kıymet Erdem, Muazzez Altuğ, Belgin Kürşat, Kıymet Uluğ ve Bengü Emete eşlik etti.

Erhürman’a hediye takdim edildi

Nilden Bektaş Erhürman Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Nurtaç Ayet, Kurucu Başkanı İnci Tevfikoğlu, Kesim Başkanı Mukaddes Turan ve kulüp üyeleri ile de görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, Girne Vatan Lions Kulübü tarafından Nilden Bektaş Erhürman’a ziyaret anısına hediye takdim edildi.

