Gül Bahçesi oluşturuldu

Soli İnner Wheel Kulübü, “Her gül bir nefes, her dikim bir gelecek” sloganıyla Güzelyurt Belediyesi’nin katkılarıyla gül dikimi etkinliği düzenledi.

Soli İnner Wheel Kulübü, Gül Bahçesi projesini, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hayata geçirerek farkındalık yaratmayı amaçladı.

Etkinlik, Güzelyurt Festival Parkı yolu üzerinde oluşturulan alanda gerçekleştirildi. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, Üçüncü Dönem Soli İnner Wheel Kulübü Başkanı Selda Büyükoğlu, Kuzey Kıbrıs Uluslararası İnner Wheel geçmiş dönem başkanı Akıle Kader ve kulüp üyeleri etkinlikte hazır bulundu.

Proje çerçevesinde gül satın alan destekçiler adına dikimler, belediye protokolü ve kulüp üyeleri tara-fından yapıldı.

Oluşturulan yeni Gül Bahçesi’nin kısa sürede bölgeye estetik bir değer katması ve toplumda farkında-lık oluşturması hedeflendi.

Etkinlikte konuşan Soli İnner Wheel Kulübü üyeleri, kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçe ile kabul edilemeyeceğini vurguladı. Üyeler, kadınların toplumun yapı taşı olduğunu belirten üyeler, eşitlik ve güvenlik temelinde bir yaşam mücadelesinin kararlılıkla süreceğini ifade etti. Gül Bahçesi projesinin, hem farkındalığın artırılması hem de toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi açısından sembolik bir an-lam taşıdığı belirtildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da konuşmasında, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Belediyenin bu tür sosyal projelere destek vermeyi sürdüreceğini söyleyen Özçınar, Güzelyurt’un göz-de bölgelerinden Kent Park yakınında gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu mem-nuniyeti dile getirdi. Katkı koyan tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

