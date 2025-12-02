Çalışmalar sürüyor

İskele Belediyesi, ilçede yürütülen altyapı, çevre düzenleme ve sosyal alan projelerinde sona gelindiğini duyurdu. Kilitkaya Köy Lokali ve Çevre Düzenleme Projesi ile Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda yürütülen çalışmalar, bölge halkına modern ve kullanışlı alanlar kazandırmayı hedefliyor. İskele Belediyesi yetkilileri, tamamlanmak üzere olan projelerin ilçeye modern, fonksiyonel ve estetik açıdan kaliteli yaşam alanları kazandıracağını belirtti.

Yapımı tamamlanmak üzere olan Kilitkaya Köy Lokali ve Çevre Düzenleme Projesinde toplam 2 bin 500 metrekarelik alan düzenleniyor. Proje kapsamında 170 metrekare büyüklüğünde bir lokal binası inşa ediliyor. Lokalin yanı sıra basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanı ve açık hava fitness alanları ile vatandaşların spor ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarına cevap verilmesi planlanıyor. Ayrıca proje alanında ziyaretçi otoparkı ve peyzaj düzenlemeleri de yer alıyor. Peyzaj çalışmaları ile bölgenin estetik ve kullanışlı bir yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda yenileme çalışmaları

İskele Boğaz’da yer alan ve yılın dört mevsimi yoğun şekilde ziyaret edilen Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda da yenileme çalışmalarında sona gelindi. Zemin kodu tasviyesinin tamamlandığı projede, yeni büfenin zemini deniz hizasına kadar yükseltildi. Büfe 80 metrekare iç mekan oturma alanına sahip olacak ve 70 metrekare dış teras alanı ile hizmet verecek. İç ve dış mekânda bar kısmı, 20 metrekare kapalı endüstriyel mutfak ve 15 metrekare açık kafe bölümü bulunacak.

Büfenin iç tasarımı bohem tarzda planlandı. Aydınlatmalar, oturma grupları ve dekorasyon öğeleri ile ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında hem iç mekan hem de dış mekan düzenlemeleri ile parkın sosyal kullanım alanı güçlendirilecek.

