‘Halkın refahı önemli’

Ömer KADİROĞLU

Ülkede ekonomik durum hakkında değerlendirmelerde bulunan vatandaşlar genellikle olumsuzluklara dikkat çekti. Görüşlerini paylaşan vatandaşlar, ekonomik sıkıntıların halkı etkilediğini belirtti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, ülkeyi yönetme fırsatı bulsalar öncelikli olarak ekonomi alanında çalışma yapacaklarını söyledi. Halkın alım gücünü artıracak önlemler, istihdam, sağlık, eğitim ve çevre gibi alanlarda çalışacaklarını dile getiren vatandaşları şu görüşleri ortaya koydu:

Ne dediler…?

Tolga Uçar

“Ülkede genellikle ekonomik durum konusunda iyi şeyler konuşulamıyor. Bu kısır döngünün içinde ekonomik açıdan pek de iyi bir şey konuşmak mümkün olmuyor. Umalım ki bundan sonrası daha iyi olsun. Gerek yerel yönetimlerin gerekse merkezi yönetimin katkılarıyla daha güzel bir duruma geliriz. Bu ülkeyi ben yönetiyor olsaydım öncelikli çalışmalarım ekonomik alanda olurdu.”

Mustafa Sarıgül

“Ülkenin durumu konuşulurken hep olumsuzluklardan bahsediliyor. Elbette ki iyi tarafları da var ancak ülkeyi yönetenler yetersiz. Bu ülkeyi yönetiyor olsaydım öncelikle piyasada etkin bir denetim yapardım. Alışverişe çıktığımızda bir gün önceki fiyatları bulamıyoruz. O nedenle öncelikli çalışmam denetim olurdu.”

Cemil Cankat

“Ülkenin durumu konuşulurken hep olumsuzluklardan bahsediliyor ancak bana göre bu ülkede her şey çok güzel durumdadır. Ekonomi o kadar iyi olmasa da idare eder durumdayız. Bu ülkeyi ben yönetiyor olsaydım ekonomiyle ilgili çalışmalara öncelik verirdim. İnsanların alım gücünü arttıracak çalışmalar yapardım.”

Nurhan Feramezoğlu

“Ülkenin durumu konuşulurken genellikle olumsuzluklardan bahsediliyor. Ekonomi dışında elbette ki iyi şeyler de bu ülkede oluyor. Ekonomi kötü ve bundan sadece asgari ücretliler etkileniyor. Bu ülkeyi bağımsız bir şekilde yönetebilme fırsatı bulsak inanıyorum ki çok daha güzel olacaktır. Ben bu ülkeyi yönetiyor olsaydım ekonomik alanda çalışır insanların refahı ve mutluluğu için uğraşırdım.”

Sabahat Obuz

“Bu ülkede hiç iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu ülkede herkes sadece kendini düşünüyor. Ben bu ülkeyi yönetiyor olsaydım durumu iyi olmayan insanların rahat bir yaşam sürmeler,i iş sahibi olmaları ve ülkenin ekonomisini düzeltmek için çalışırdım.”

Mustafa Say

“Ülkenin durumu konuşulurken hep olumsuzluklardan bahsediliyor ancak bence bu ülkede iyi şeyler de yaşanıyor. Her ne kadar tanınmasak da bir devletiz ve bu iyi bir şeydir. Kötü giden ekonomidir ve insanları zorluyor. Bu ülkeyi ben yönetiyor olsaydım çalışmaya yollardan, sağlıktan ve eğitimden başlardım.”

Önel Demirci

“Ülkenin durumu konuşulurken genellikle olumsuz şeylerden bahsediliyor ancak bence iyi şeyler de bu ülkede yaşanıyor. Yerel yönetimlerde limitlerinin üzerinde çalışan belediyelerimiz vardır. Olumsuz olarak bu ülkede trafik öne çıkıyor. Çok kalabalık bir trafik var ve bu da insanlara olumsuz yansıyor ayrıca inanılmaz boyutta bir çevre felaketi vardır. Ben bu ülkeyi yönetiyor olsaydım kesinlikle çevreden başlardım.”

Caner Gezer

“Ülkenin durumu konuşulurken genellikle hep olumsuzluklardan bahsediliyor. Bence bu ülkede zaten olumlu olan hiçbir şey yoktur. Bu memleket bitti battı. Bu ülkeyi ben yönetiyor olsaydım işe ilk olarak çırak ve sanatçı yetiştirmekle başlardım. Memlekette tüm sektörlerde yabancılar var ve işten de anlamıyorlar o nedeneler öncelikle çırak ve sanatçı yetiştirirdim.”

Mehmet Topalcık

“Bu ülkenin durumu konuşulurken genellikle hep olumsuzluklardan bahsediliyor ve bence de bu ülke her gün için kötüye gidiyor. Olumlu gördüğüm hiçbir şey yoktur. Bu ülkeyi ben yönetiyor olsaydım adamına göre iş yapma durumunu ortadan kaldırırdım. Şu an hükümetler kendi partililerine ve kendi adamlarına iş yapıyor ve bu böyle gitmez. Bu ülkenin e düzeleceğine pek bir inancım kalmadı.”