Destek devam edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması ayrıca Kıbrıs Türkü'nün özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesine ilişkin çalışmalarımızı sürdü-rüyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2026 yılı bütçelerinin sunumunu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kalkınmasına destek olmayı “tarihi bir sorumluluk ve milli davalarının bir parçası olarak” gördüklerini belirten Yılmaz, "Bu çerçevede, Kıbrıs meselesinin adil, kalı-cı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması ayrıca Kıbrıs Türkü'nün özden gelen hakları olan ege-men eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesine ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin en somut çıktısının her yıl imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları olduğunu belirten Yılmaz, "2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, yaklaşık 21 milyar liralık kay-nağıyla ülkemiz ve KKTC arasında şimdiye kadar imzalanan en geniş mali imkanlara sahip iş birliği bel-gesidir. Önümüzdeki dönemde KKTC'nin altyapısına verilen desteğin yanı sıra kadın girişimciler, genç girişimciler başta olmak üzere üreticilere, çiftçilere, kırsal ve bölgesel kalkınma desteklerine öncelik vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ve KKTC makamları ile yakın istişare içinde, KKTC'nin her alanda daha da gelişerek güçlenmesi, insanlık dışı izolasyonların ortadan kalkması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

