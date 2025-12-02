Zehir deposu

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi’nde, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Gündoğumu Operasyonu kapsamında 4 bu-çuk kilo uyuşturucuyla yakalanan E.P. (E-28) isimli zanlının evinde ikinci bir arama yapıldı. Gazimağusa Narkotik Şube ekipleri tarafından dedektör köpek eşliğinde yapılan aramada bir kilo da kokain ele geçirildi. Garajda mikro dalga fırın içerisine gizlenen uyuşturucuyu bulan polis, soruşturmasını genişletti.

Zanlı E.P ile suç ortağı S.C.Ö dün birlikte mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye olguları aktaran polis memuru Sadi Sadisönmez; 17 Kasım saat 03.50’de zanlı S.C.Ö.’nün Yeniboğaziçi’nde bir buçuk kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalandı-ğını ve o tarihten itibaren tutuklu bulunduğunu belirtti. Polis, soruşturma kapsamında ele geçiri-len çanta ve içerisindeki poşetlerin parmak izi incelemesine gönderildiğini, yapılan incelemede E.P.’nin parmak izinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, bunun üzerine zanlı E.P.’nin evine baskın yapıldığını ve yapılan arama sonucu, evin garaj kısmında dolap içerisinde iki ayrı çöp poşetinde, vakumlanmış halde toplam 4 buçuk kilo hint-keneviri ele geçirildiğini ifade etti.

Polis, 28 Kasım’da zanlıların birlikte mahkemeye çıkarılarak üç gün ek tutukluluk emri temin edildiğini ve bu süre zarfında zanlı E.P.’nin evinde ikinci bir arama gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, yapılan aramada dedektör narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine garaj kısmında mikro dalga fırın içerisinde bir kilo kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve meseleyle bağlantılı iki kişinin daha arandığını mahke-meye bildirerek ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına karar verdi.