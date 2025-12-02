Nazım Hikmet’in hayatını anlatıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda “Aşk İçinde Mahpushane” Aralık ayında da sahnelenmeye devam ediyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamada, ünlü şair Nazım Hikmet’in hayatını konu alan ve Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp yönettiği, “Aşk İçinde Mahpushane” oyununun yeni sezona damga vurduğu ve prömiyerinden bu yana tiyatro severler tarafından büyük ilgi gösterildiği kaydedildi.

Nazım Hikmet’in fırtınalı yaşam öyküsünden esinlenerek sahneye taşınan oyun; şairin aşklarını, hasretini, özgürlük ve adalet mücadelesini, bitmeyen umudunu ve direnişini ele alıyor. Oyunun, hem edebi hem tarihi hem de toplumsal açıdan önemli bir dönemi aktardığı belirtildi.

“Aşk İçinde Mahpushane oyunu, her çarşamba ve cumartesi saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sunuluyor.

Bilet satışı, gisekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılıyor.



Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025, 09:54