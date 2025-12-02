Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar diledi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Erhürman, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) heyetini de kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güven Bengihan’a kabulde KİEF Asbaşkanı ve Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, KİEF Genel Sekreteri Rıfat Tuğsal, KİEF Mali İşler Sorumlusu ve KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit, federasyona üye olan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Derviş Özgöray ile federasyonun icra kurulu üyesi Hüda Afşaroğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, KİEF başkanı ve federasyon yönetimini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KİEF Başkanı Güven Bengihan ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

