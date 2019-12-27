Soruşturma sürüyor

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek’in) aldığı yakıtın kalitesiyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, dün yakıt getiren geminden numune alma işlemini yerinde inceledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ), Kuruma getirilen yakıt numunesinde yaptığı analizle ilgili raporunda, “Kıb-Tek ve tedarikçi şirket Mors Ltd arasında yapılan anlaşmanın bir parçası olan teknik şartnamede belirtilen değerlerle uyuşmayan sonuçlar çıktığının belirtilmesinin” ardından Ombudsman’a yapılan şikayet üzerine Ombudsman soruşturma başlatmıştı.

Ombudsman Dizdarlı, Kıb-Tek Teknecik Santrali’ne yanaşan gemiye, numune almaya yetkili “surveyor”, tedarikçi şirket Mors temsilcisi, tasdik memuru ve Kıb-Tek temsilcisiyle çıkarak, “surveyor” tarafından numune alma sürecini takip etti. Numuneler, akredite olmuş, uluslararası gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşu SGS’nin Mersin’deki laboratuvarlarında analiz ediliyor.

Kıb-Tek Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl, Temmuz ve Ağustos’ta ODTÜ ve SGS şirketine numune gönderildiğini, ODTÜ’den gelen analiz raporunda bazı element değerlerinin, teknik şartnamedeki değerlerin üzerinde çıktığının görüldüğünü, ancak OTDÜ yetkililerinin değerlerdeki farklılığın uygulanan yöntemden kaynakladığını raporunda da ifade ettiğini belirtti. Direl SGS şirketinden gelen analiz sonuçlarının ise teknik şartnamede belirtilen değerlerle uyumlu olduğunu aktardı.

Direl, Ekim, Kasım, Aralık başında gelen gemilerden alınan numunelerin temiz çıktığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2019, 11:43