4 Ocak’ta başlıyor

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde darp suçundan yargılanarak geçtiğimiz Kasım ayında 2 yıl hapse mahkum edilen iş insanı Bulut Akacan hakkındaki ‘yasa dışı sanal bet’le ilgili dava süreci başladı. Girne’de 9 Ağustos 2019 tarihinde FEO Elegan isimli apartmana düzenlenen operasyonda yasa dışı sanal bet faaliyeti yürütüldüğü tespit edilerek tutuklanan ve soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Akacan’ın dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Akacan’ın tutukluluk süresi 8 gün uzatılırken, davası 4 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

Sanal bet meselesi ile ilgili davanın alt mahkemede gerçekleştirilecek ön duruşmaların ardından ağır ceza mahkemesine havale edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

FEO Elegan isimli apartmana operasyon yapan polis, sitenin iki dairesinde yasa dışı sanal bet faaliyeti yürütüldüğünü tespit etmişti. Polis, sanal bet ofisinde çalışan 9 kişiyi tutuklarken, iş insanı Bulut Akacan da sitelerin sorumlusu olarak gözaltına alınmıştı. Polis, yaptığı soruşturma sonucunda Dobrabet ve Kalebet isimli iki site üzerinden yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit etmişti. Soruşturmanın ardından 9 zanlı teminatla serbest kalırken, iş insanı Akacan askıda davası olduğu için tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.