‘Yaptım ama özür dilerim’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da öğrenci yurdundan yaşanan ‘planlı tecavüz’ olayı infial yarattı.

İddialara göre; Muath Owdetallah, okul arkadaşı R.A isimli 20 yaşındaki kızı kaldığı yurt odasına davet etti.

Muath Owdetallah, sigara içerisinde koyduğu hintkenevirinin bir kısmını içtikten sonra geri kalanını R.A.’ya ikram etti. R.A, uyuşturuculu sigaradan içtikten sonra kısmen kendinden geçti.

Bu esnada odaya gelen Owdetallah’ın arkadaşı Mahmud Elfeehi, genç kızla cinsel ilişki yaşamak istedi. R.A. ise cinsel ilişkiye girmek isteyen Mahmud Elfeehi’yi reddetti. Mahmud Elfeehi de genç kızı darp etikten sonra tecavüz etti.

Kendisine gelen R.A. polise giderek yaşananları anlatıp, şikâyetçi oldu. Polis, şikâyet üzerine Muath Owdetallah ile Mahmud Elfeehi’yi gözaltına aldı.

İki zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılırken, Mahmud Elfeehi, “Özür dilerim, yaptım, ama çok üzgünüm. Bir daha olmayacak” şeklinde savunma yaptı.

İddialar aktarıldı

Soruşturmayı yapan Adli Şube’de görevli polis çavuşu Eren Erdelhan, 22 Aralık 2019 tarihinde, zanlı Muath Owdetallah’ın, R.A isimli müşteki kıza uyuşturucu içirdiğini, zanlı Mahmud Elfeehi’nin ise kızı önce darp ettiğini ardından zorla vücudunun muhtelif yerlerini öptükten sonra zorla cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Erdelhan, mahkemeden süre talep etti. Mahkemede söz alan Mahmud Elfeehi, “Özür dilerim, yaptım, ama çok üzgünüm. Bir daha olmayacak” dedi.

Talebi değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların birer gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kız da mahkemeye çıkarıldı

Müşteki kız R.A’da, uyuşturucu kullandığı gerekçesi ile Narkotik Şube tarafından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. N.A hakkında bir gün tutukluluk emri temin edildi.