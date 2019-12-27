Karar bekliyoruz

Serdar ŞENGÜL

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı fonlarda biriken paraların ‘yol, bariyer ve acil sağlık ihtiyaçları’ için kullanılması yönünde çalışma yapıldığını, hükümetin önümüzdeki hafta içinde karar üretmesinin beklendiğini söyledi.

Diyalog TV’de Detay programına konuk olan Özersay, son günlerin tartışmalı konusu olan ölümlü trafik kazaları ve yollardaki eksikliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özersay, süratli, alkollü araç kullanıldığını, sürüş halindeyken cep telefonu ile konuşulduğunu ve bunlar olduğu sürece kazaların da olacağını vurguladı.

Özersay, trafik kuralları ihlallerinin ölümlü kazaların olmasındaki en büyük etken olduğunu ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nda yol güvenliği için bir dizi öneriyi ele aldıklarını kaydeden Özersay şunları söyledi:

“Bakanlar Kurulu’nda bariyer ve yol tamirleri için çeşitli fonlardan yararlanılacağı konuşuldu.

Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’nda önemli bir para mevcut ve bu kaynağı kullanmayı gündeme getirdik. İhtiyat Sandığı’nda 3’üncü ülke vatandaşlarının yatırımlarından biriken kaynağın sağlıkta ve eğitimde ve trafikte de kullanımı için hızlıca bir taslak hazırladık. Aynı kaynaktan yollarda yapılacak. Bu konuda muhalefetten de destek aldık.”

İhtiyat Sandığı’nın yanı sıra turizm fonunda da önemli bir kaynak olduğunu kaydeden Özersay, bu kaynağın bir kısmının spor sahaları gibi sosyal tesisler için kullanılabileceğini belirtti.

Özersay, “Daha iyi imkanlar için bu gerekli ancak bunun için henüz karar almadık. Acil olan can güvenliğimizi tehlikeye sokacak şeylerdir. Biz bunlara ağırlık ve önem veriyoruz” dedi.