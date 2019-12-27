Tedavisi şart oldu

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kaleburnu’nda, belediyede görevli bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Birol Oktay şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlının kağıda adını, soy adını ve telefon numarasını yazıp, altına kalp resmi çizip, soru işareti de koyduktan sonra, belediye çalışanı kadının ofisinin kapısının altından attığı belirtildi.

Zanlı hakkında 2017 - 2019 yılları arasında benzer suçlarla ilgili polise birçok şikâyet yapıldığı açıklandı.

Zanlının 14 yaşındaki bir kıza da cinsel tacizde bulunduğu ancak şikâyetin ileri götürülmediği belirtildi.

Kadınları gözetlediği, birçok kişiyi rahatsız ettiği kaydedilen zanlının benzer suçları sürekli işlediği açıklandı.

Tacizden vazgeçmiyor

Mesele hakkındaki olguları mahkemeye aktaran Ziyamet Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hasan Özgüç, zanlının, 23 Aralık 2019 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, bir kâğıda ismini ve telefon numarasını yazdığını, kalp şekli çizip soru işareti koyduktan sonra, Ş.S. isimli kadının çalıştığı ofise, kapının altından attığını söyledi. Özgüç, zanlı aleyhinde 2 yıl içerisinde, 5 tane daha benzer şikâyetin yapıldığını açıkladı.

Özgüç, zanlı hakkında 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli el kol hareketi yapıldığı iddiası ile şikâyet yapıldığını da belirtti.

Polis, ancak ailenin, kızlarının deşifre olmaması için şikâyetini ileri götürmediğini ifade etti.

Bir evi gözetlerken yakalandı

Özgüç, zanlının, Ş.S. isimli kadını bir kez daha aynı şekilde taciz ettiğini, başka bir şahsa karşı da benzer şekilde tacizde bulunduğunu anlattı.

Özgüç, ayrıca zanlının bir kadını gözetlerken de fark edildiğini ve yine polise şikayette bulunulduğunu söyledi.

Polis, şikayetçilerin, isimlerinin duyulmaması için geri adım attıklarını, zanlının her seferinde ikaz edildiğini ifade etti.

Baltalarla peşine düştüler

Özgüç, şikâyetçi kadının ailesinin baltalarla zanlıyı bulmak üzere yola koyuldukları yönünde de bir bilgi aldıklarını aktararak, benzer suçları işlemeye devam eden Birol Oktay’ın hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Zanlıdan ilginç savunma: Onlar da suçlu

Mahkemede söz alan zanlı Birol Oktay, “Sadece suçlu olan ben değilim, onlarda da suç var. Zaten herkes sürekli beni suçluyor” diyerek ilginç bir savunma yaptı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının, davaları görüşülünceye ve her halükarda bir haftayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.