‘Fırsat zamanı’

Ömer KADİROĞLU

Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlara kolaylıklar sağlamak amacıyla başlatılan ‘Yeni Yıl’ kampanyaları hız kazandı. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu işletme sahipleri, indirim kampanyaları sayesinde işlerde canlanma olduğuna dikkat çekti. Özellikle beyaz eşya satan işletmeciler, içerisinde televizyon, bulaşık makinası, ocak, fırın, aspiratör, çamaşır makinası, buzdolabı gibi eşyaların bulunduğu paketleri hazırlayarak, uygun fiyatlarla satışa çıkardı. İşletme sahipleri kampanyaların aralık ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Ne dediler…? Ne dediler…?

Ali Karataşlı (Marks World Lefkoşa Şubesi Mağaza Sorumlusu):

“Ülkede etkili olan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlar beyaz eşya alışverişleri için böylesi özel günlerde yapılan kampanyaları bekliyor.

Müşterilerimize kolaylıklar sunmak için yeni yıl hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm yıl boyunca firmamızda kampanyalarımız mevcut olsa da özel günlerde çok daha uygun fırsatlar sunuyoruz.

Bu yıl içerisinde televizyon, bulaşık makinası, ocak, fırın, aspiratör, çamaşır makinası, buzdolabı gibi eşyaların bulunduğu bir paket hazırladık. Bu paketi yılbaşı kampanyası ile müşterilerimize 10 bin 499 TL’ye sunduk. 3’lü, 7’li 8’li paket kampanyalarımız da mevcuttur. Kampanyalarımız aralık ayı sonuna kadar devam edecek.

Evini yenileyecek veya yeni ev kuracak kişilere büyük kolaylık sağlayacak kampanyalarımızın yanında ocak ayı itibariyle çeşitli kampanyalarımız yine olacak.”

Ufuk Demirbağ (Demirbağ Mobilya Satış Müdürü)

“Demirbağ ailesi olarak bizler bu yıl yine kampanyalar yaparak alım gücü düşen vatandaşlara destek olmayı hedefledik.

Beyaz eşyada şu an çok büyük bir kampanyamız vardır. Bayisi olduğumuz Bosh ve Samsung markalarında büyük indirimlerimiz söz konusu.

Bosh markada yüzde 40 Samsung’da da 7’li çeyiz seti kampanyamız mevcuttur.

Hem yeni ev kuracak hem de evini yenilemek isteyenlerin bütçelerini sarsmayacak özel kampanyalarım her bütçeye hitap etmektedir.

Paketlerde A‘dan Z’ye beyaz eşya mevcuttur. Kampanyalar 31 Aralık tarihinde son bulacak ancak ocak ayı itibariyle yeni kampanyaları müşterilerimize sunacağız.”

Kübra Horoz (Samsung Suitex Sorumlusu):

“Bizler de yeni yıl kampanyalarımızla alım gücü düşen vatandaşlarımıza çeşitli imkânlar sunuyoruz. Tüm beyaz eşya ve televizyonlarda kampanyalarımız mevcuttur. Set kampanyalarımız da bu yıl yine müşterilerimiz için hazırlandı. Setlerimizde buzdolabı, ocak, fırın, davlumbaz, çamaşır makinası ve TV olarak paketler vardır. Bu paketlerle evlenecek veya eşyalarını yenileyecek olanlara çeşitli imkânlar sunuyoruz. Firmamızda yıl boyunca da indirimler ve çeşitli kampanyalar devam edecektir.”