Dayan doktor

Raif DOĞRU

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bazı bakanlara ‘örtülü ödenek’, siyasi partilere 13 milyondan fazla mali yardım dağıtan, 4 bin dolayında Resmi Hizmet Aracı kullanan KKTC devleti, diğer yandan çöken yollara ve sağlık sorununa ‘mali yetersizlik’ yüzünden çözüm üretemiyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yaşanan birçok soruna ilaveten, yüzlerce kişinin başvurduğu Girne Akçiçek Hastanesi’nde ‘uzman doktor’ sorunu yaşıyor. Dahiliye uzmanı Dr. Özcan Hüdaverdi, yaşanan sıkıntıya dikkat çekerken “tek dahiliye uzmanı olarak bu kadar hastaya bakarken kendi sağlığım bozuldu. İstifa etmeyi düşünüyorum” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dr. Hüdaverdi, 2008 yılı Ocak ayından beri Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görev yaptığını, kendisinden ödün vererek çalıştığını belirterek “Elimden geldiği kadar tüm hastalarımıza yardımcı olmaya ve şifa bulmalarını sağlamaya çalıştım” ifadesini kullandı.

Hüdaverdi, binlerce yüreğe dokunduğunu ve alnının akı ile görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Dr. Hüdaverdi, son 5 gündür ise tek dahiliye uzman hekimi olarak elinden geldiğince hizmet vermeye çalıştığını belirterek, Akçiçek Hastanesinde farklı branşlar olmadığı için dahiliye servisinin temel branş görevi yaptığını açıkladı. Hüdaverdi, bu durumdan dolayı ağır şartlarda çalışmak zorunda kaldığını ve sağlığının bozulduğunu belirtti. Hüdaverdi, “Kontrolsüz bir biçimde artan nüfusa karşı, yıllardır dahiliye branşının eksik olması ve günün sonunda bu şekilde tek doktor olarak hizmet vermek zorunda kalmam sağlığımı bozmuş durumdadır.

Ağır şartlarda görevimi tek başıma ve bu şekilde bozulmuş sağlığım ile sürdürmem mümkün olmayacağı için Girne Dr Akçiçek Hastanesinden ayrılmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2019, 11:36