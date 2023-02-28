Bir dolar çaldı bir yıl yatacak

Lefkoşa’da bir şahsa ait eve girip içerisinde bir dolar bulunan cüzdanı çalan Chidera Emmanuel Emmanuel hakkındaki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edildi. Kararda sanığın ülkede kaçak yaşam sürmüş olması da değerlendirildi.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen davada kararı Aksun açıkladı. Başkan Aksun, sanığın aleyhine getirilen ev açma suçunun

7 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi bir suç olduğunun altını çizdi.

Başkan Aksun, sanığın 2022 yılı Haziran ayında Lefkoşa’da bir şahsa ait eve girerek, 50 TL değerindeki cüzdan ve içindeki bir doları sirkat ettiğini belirtti.

Aksun, ayrıca, ülkede kaçak yaşayan kişilerin suça karışmasının sürpriz olmadığını söyleyerek, izinsiz ikamet eden şahısların denetlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Aksun, sanığa ev açma, mülke tecavüz, ikametgahtan sirkat ve izinsiz ikamet suçlarından oybirliği ile bir yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

