İnkar etmedi

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkarılan İbrahim Büyükarslan önceki gün ülkeye giriş yaparken, Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındı.

Zanlı, ‘müsfit yayın yapmak’ suçundan teminata bağlanmak üzere dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru Aykut Özkan, zanlının 2 Haziran 2022 tarihinde facebook isimli sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın fotoğrafının üzerine “Bu adam delidir. Deli gömleği giydirilip, insanlardan uzak tutulmalı” yazarak, hakaret ederek müfsit niyetli yayın yaptığını söyledi.

Polis, zanlının 26 Şubat 2023 tarihinde ülkeye giriş yapmak isterken tutuklandığını, ifadesinde facebook hesabının kendisine ait olduğunu ve paylaşımı da kendisinin yaptığını itiraf ettiğini açıkladı.

Uzmanlar inceleyecek

Facebooktaki yazının dil ve edebiyat uzmanları tarafından incelenebilmesi için iki ayrı üniversiteye gerekli yazışmalar yapıldığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Zanlının Avukatı Mine Atlı ise söz konusu yayının ifade özgürlüğü kapsamında yayıldığını savundu.

Tarafları dinleyen Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 bin TL, bir kefilin ise 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargı kararı verdi. Ayrıca davaları görülünceye kadar zanlının yurt dışına çıkışına engel konuldu.