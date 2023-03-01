Ülkemizin gururusunuz

Başbakan Ünal Üstel, ülkeden deprem bölgesine giderek görev yapan kamu ve özel sağlık çalışanlarına, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’na bağlı ekiplere teşekkür belgesi takdim etti.

Ekiplere belgeleri, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yapılan törenle takdim edildi. Takdim törenine, Başbakan Ünal Üstel’in yanında, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da katıldı.

Tören, saat 14.00’te depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı. Ardından, Başbakan Üstel konuşma yaparak, ekiplere belgelerini takdim etti.

Üstel, görev alan herkese teşekkürlerini sunarak, “Hükümetim, ülkem adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duydum” dedi.

Üstel, 156 arama kurtarma personeli, 142 araç-makine ve 124 araç operatörünün deprem bölgesine gönderildiği, toplamda 356 kişinin çalışma yaptığı, Sağlık Bakanlığı’nın da 61 sağlık çalışanını görevlendirdiği bilgisini verdi.

Çoşan ve beraberindeki heyeti kabul etti

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, 28 Şubat Sivil Savunma günü dolayısıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Nurullah Coşan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

