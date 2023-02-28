Güzelim ülkenin kıymeti bilinmiyor

Suna ERDEN

Dünyada bilinen orkide türlerinden 30’u sadece Kuzey Kıbrıs’ta yetişiyor ancak kimse değerini bilmiyor.

Karpaz’dan, Yeşilırmağa kadar birçok bölgede baharla birlikte açan orkideler büyük ilgi görürken, birden çok çeşidin bulunduğu Geçitköy Barajı çevresi çöplüğe döndürüldü.

Geçmişte orkideleri görmek ve incelemek için İngiltere’den gelenlerin uğrak yeri olan bölgenin hali şimdilerde utandırıyor.

Bira kutuları, yiyecek ambalajları, su şişeleri bölgeye gezintiye giden kişilerin yiyip içtikten sonra çöplerini çevreye attığını gösteriyor.

Orkidelerin açmasıyla Kıbrıs doğasını ve orkidelerini yakından tanımak için düzenlenen etkinliklerin başlaması beklenirken, bölgenin acilen temizlenmesi gerekiyor.

Ayrıca son 19 yıldır ülkemizde kanserle mücadelenin sembolü haline gelen orkidelerin bulunduğu bölgenin korunması talep ediliyor.



