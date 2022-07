Bir garip durum

Elektrik Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada Cuma gününe kadar yetecek miktarda akaryakıtın ülkeye geldiği ve kesintilerin sona erdiği bildirildi. Buna karşın dün ülke genelinde uzun süreli kesintiler yaşandı. Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar kesintilere isyan etti.

Bu arada kısa adı AIK olan Rum Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, gelen talep üzerine kuzeye günde 50 megavat dolayında elektrik verildiği bildirildi. Açıklamada, Kıb-Tek yetkilileriyle fiyat ve ödemeler konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Diyalog muhabirine bilgi veren bir yetkili, Rum tarafıyla kilowat saati 0.40 Euro/cent üzerinden anlaşmaya varıldığını söyledi. Bunun yaklaşık 7 TL’ye denk geldiğini belirtilirken, Kıb-Tek’in Haziran sonuna kadar abonelere kilovat saati en yüksek 2.70 TL’den satış yaptığı vurgulandı. Yeni artışlarla birlikte bu rakamın 3.30 civarında olacağına dikkat çeken yetkili, bu durumda Kıb-Tek’in ciddi zararlara uğrayacağını ifade etti.

Ayrıca, yasa gücü kararnameyle akaryakıt alımı yapılması da bazı soru işaretlerini gündeme getirdi ve Kıb-Tek’in maliyetler konusunda açıklama yapması istendi.

15 cent teklifi neden reddedildi

Bu arada Kıb-Tek’in Güney Kıbrıs’tan kilowat saati 0.40 Euro üzerinden elektrik aldığına ilişkin iddiaları gündeme getiren eski Çalışma Bakanı Hasan Özbaflı, Türkiye’nin dünyaca ünlü yüzer santrallerinin imdada yetişerek 0.15 cent üzerinden fiyat verdiğini söyledi.

“Bu teklife yanaşmayıp halkımıza cehennem hayatı yaşatıyorsunuz” diyen Özbaflı şunları kaydetti:

“Federasyonculara vatan hainliği basıp iki devletli çözüm yaygarasını yaptınız. Bu yaygaraların kişisel vurgunlarınıza kamuflaj olduğu meydana çıkmıştır.

Günlerdir, Halkımıza yapılan enerji işkencesinin tamamen gereksiz olduğunu anlatmaya çalıştık. Çünkü Türkiye’nin Dünya Çapında Yüzer Santralları imdadımıza yetişti. İstediğiniz kadar temiz enerjiyi 15.06.2022 tarihinde KWh başına 15€ Cent fiyatla (2,62 TL/KWh) yazılı olarak garanti ettiler.

Bu teklife yanaşmadınız ve günlerdir elektrik kesintileri ile Halkımıza cehennem hayatı yaşatıyorsunuz.

Bu esnada her türlü ulusal politika prensiplerimizi çiğneyerek dün Güney Kıbrıs Elektrik İdaresi ile bir yazılı anlaşma yaptığınızı öğrendik.

Bu anlaşmayı yaparken her zaman olduğu gibi gene Halkımızın ekonomik çıkarlarını çiğnediniz.

Şimdi soruyoruz:

1. Güney Kıbrıs Elektrik İdaresi ile enerji alma anlaşması imzaladınız mı?

2. Bu anlaşma ile Rum tarafının 40€ Cent/KWh yani 7 TL/KWh fiyatını kabul ettiğiniz doğru mu?

3. Eğer böyle ise Türk Gemisinin 15 € Cent/KWh yani 2,62TL/KWh fiyatı dururken neden bu anlaşma ile Halkımızın kazıklanmasına çanak tutuyorsunuz?

4. Bu anlaşmayı hangi yetki ve hangi ihale koşullarına uyarak yaptınız?

5. Halkı böyle keyfi anlaşmalarla zarara sokmanın suç olduğunu biliyor musunuz?

6. Karpowership’in teklifi bugün de geçerlidir.

Bir an önce bu kaosa son vermeyi düşünüyor musunuz?

7. Bir noktayı temize çekelim. Elektrik ihtiyacınızı ille de bizim gösterdiğimiz kaynaktan temin etmenizi önermiyoruz. Daha iyi bir Teklif varsa onu uygulayınız. Ama sorunu bir an önce çözünüz.”

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022, 09:30