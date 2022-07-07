Durumu ağır

Dikmen - Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında Van araçla çarpışan 38 yaşındaki Emete Yorgancıoğlu isimli sürücü ağır yaralandı. Yorgancıoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazanın Yorgancıoğlu’nun virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasına savrulması ve o esnada karşı yönden gelen Van araçla çarpışması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Polisin açıklamasına göre; kaza dün saat 17.30 sıralarında, Dikmen - Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana geldi. Emete Yorgancıoğlu, yönetimindeki EF 105 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada viraja gelince direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun ortasına savruldu. Bu esnada EF 105 plakalı salon araç, karşı istikametten gelen 35 yaşındaki Hayrullah Tabaş yönetimindeki SZ 394 plakalı Van araçla çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Yorgancıoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



