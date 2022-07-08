Uzlaşı sağlanamadı

Güney Kıbrıs’taki İngiliz Okulu’nda yönetimle, sendika arasında ‘işçi durdurmaları’ konusunda yaşanan gerilim meclise taşındı.

Toplantı sırasında karşılıklı suçlamalar ve gerilimin de yaşandığını yazan Alithia gazetesi milletvekilleri ve ilgili bakanlıkların, okulun iyiliği için diyalog çağrısı yaptığını belirtti.

İngiliz Okulu Yönetim Kurulu Başkanı Haralambos İosifidis’in, İngiliz Okulu çalışanlarını temsil eden sendika (ESSA) başkanının söz almaması yönündeki talebinin ardından toplantıda gerginlik yaşandığını belirten gazete, Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Milonas’ın “orasının English School yönetim kurulu olmadığı, takip edilen süreçlerin ise başka olduğu“ yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Bu arada AKEL Milletvekili Yorgos Lukaidis’in, İngiliz Okul idaresinin tutumunu “TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutumuna” benzetmesi de yoğun tepkilere neden oldu.

Haravgi gazetesine göre AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis toplantıda yaptığı açıklamada, yanlış tutumların ve otoriter davranışların ilk önce İngiliz Okulu’nun adına, burada öğrenim gören çocuklara ve velilerine zarar verdiğini ifade etti.

Hristofidis, okul idaresine ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, personel çıkarmaların sonlandırılması için çağrıda bulundu.

