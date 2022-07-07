Erkekler hücrede

Güngör’de faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinin avlusundan 3 bin 300 liralık hurda çaldıkları belirtilen Cemaliye Topaloğluları ile Meryem Topaloğluları dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan Cemaliye ile Meryem teminatla serbest kalırken, Hasan ile Hüseyin Topaloğulları’nın tutukluluk süresi devam ediyor.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 1 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00 sıralarında henüz kimliği tespit edilemeyen erkek 2 şahıs ile birlikte Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliğinin avlusuna çevre tellerini bastırarak girdikten sonra, 3 bin 300TL değerinde bin 320 kilo hurda demir ve trapez saçlarını çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların hırsızlık yaptıkları esnada işyeri çalışanları tarafından görülmeleri üzerine olay mahallinden aldıkları malzemeler ile kaçtıklarını anlattı. Polis, iş yeri çalışanları tarafından zanlıların Hamitköy'de çıkmaz bir sokakta kaçmalarının engellendiğini açıkladı.

Polis, olay yerine çağrılan ekiplerin Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğluları’nı suçüstü hali gereği tutukladıklarını belirtti. Polis, Hasan Topaloğluları ve Hüseyin Topaloğluları’nın ise kaçtığını söyledi.

Polis memuru, olay yerinde bulunan JK 920 plakalı Isuzu Van araç ve içerisinde sirkat edilen hurda ve trapez saçların emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların 3 Haziran’da Gaziköy’de meydana gelen hırsızlık olayı ile de bağlantılarının belirlendiğini anlattı.

Polis, aranan şahıs ilan edilen 2 zanlının 4 Temmuz’dan tespit edilerek gözaltına alındıklarını ve

5 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis memuru, Cemaliye Topaloğluları ile Meryem Topaloğluları’nın ise geçtiğimiz cumartesi günü ve önceki gün iki kez mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis memuru, soruşturmanın Cemaliye Topaloğluları ile Meryem Topaloğluları’yla ilgili kısmının tamamlandığını ifade ederek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki kefilin 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022, 09:39