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Duyarlılık örneği

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulan bir heyet, Kurban Bayramı nedeniyle muharip dernekleri ziyaret etti.

Duyarlılık örneği

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulan heyet, TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Emekli Polisler Derneği, Mağusa Mücahit Komutanlar Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Sönmezler Ocağı ve  Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek bayramlaştı.
Dernek yetkilileri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının bu duyarlı davranışı ve ziyaretleri nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.
 

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