İşler karıştı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) yaşanan akaryakıt krizi beraberinde istifaları da getirdi. Ülkenin bir iki günlük yakıt sıkıntısını giderecek akaryakıt dün itibariyle ülkeye ulaşırken, Kıb-Tek’in ikinci kez direk alım yapmaya kalkışması yönetim kurulunda tartışmalara neden oldu. Başkan ve 6 üyeden oluşan Kıb-Tek Yönetim Kurulu dün ikinci kez ihalesiz akaryakıt alımını gündeme getirdi. Tartışmalı geçen toplantı sonrası başkan ve 5 üyenin imzası ile ikinci bir ihalesiz yakıt alımına onay verildi. Toplantının ardından üyeler Ersan Karataş, Samet Biricik ve Erman Faydalı istifa etti. Bir üyenin daha istifasının gündemde olduğu öğrenildi.

İkinci ihalesiz akaryakıt alımı Resmi Gazete’de

Kıb-Tek yönetiminde tartışmalara neden olan ikinci ihalesiz akaryakıt alımı Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Sidereal Lines LTD.’in 150 bin ton akaryakıt teminiyle ilgili anlaşmaya uymaması nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlara neden olduğundan ve konunun ivedilik teşkil etmesi nedeniyle Petrol Geri Kazanın Şirketi LTD. (PETCO) isimli şirketten 2 bin 300 ton fuel oil alınması kararlaştırılmıştır.”

