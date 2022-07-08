Hangisi doğru!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hazırlanan yasa değişiklik önerisiyle 1937 yılından bu yana devlet idaresinde Kıbrıs Türk toplumu için ilkokul öğretmeni yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılabileceğine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada, “Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

"Kıbrıs Türk kimliğinin temeli sayılan Atatürk Öğretmen Akademisini kapatmanın kültürel dönüşüm ve asimilasyona hız katacağı gibi ilkokul öğretmeni yetiştirme kurallarını sulandırarak kamunun dışına açacağını" savunan sendika, “Bu yapılmaya çalışılan Kıbrıslı Türk kimliğine ve sosyal hayatımıza doğrudan müdahaledir. Bu bizim için kesinlikle kabul edilebilir değildir.. Atatürk Öğretmen Akademisi Kıbrıs Türk Kimliğinin ve Kültürünün Temelidir. Dönüşmeyeceğiz. Kaybetmeyeceğiz” vurgusu yaptı.

KTÖS Basın Yayın Propaganda Sekreteri Uğur Erilen’in yaptığı açıklamada, ülkedeki ağır ekonomik şartlara elektrik kesintilerinin de eklenmesinin yaşamın her alanını ciddi kaos ortamına sürüklediği bugünlerde halkın boğuşmak zorunda kaldığı sorunlara çözüm araması gereken yetkililerin gezdiği iddia edildi.

Temelinde Kıb-Tek’in özelleştirilmesi yatan elektrik krizinde akaryakıt ihale yolsuzluklarıyla birilerine devasa karlar sağlandığı ileri sürülerek, bilinçli olarak yaratılan elektrik kriziyle insanların hayatı tehlikeye atıldığı ve çok ciddi sorunlarla boğuşan üretim sektörünün daha da zora sokulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Mali ekonomik protokol adı altında TC ile imzalanan dönüştürme metinleri kamu maliyesinde tasarruf adı altında özelleştirme ve peşkeşe, sosyal yaşamımızda ise kimliğimizin kültürümüzün sistematik bir şekilde dönüştürülmesine çanak tutmaktadır. Bu durum Cenevre Sözleşmelerine göre savaş suçu sayılmaktadır” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Hava Yolları ve Ercan Havaalanı’nın da özelleştirme mantığı çerçevesinde sermayeye peşkeş çekildiği iddia edildi.

Çavuşoğlu: Söz konusu bile değil

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın ‘her şeye karşı’ bir tutum sergilediğine işaret ederek, uzlaşı içinde birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Katıldığı programda konuya değinen Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durumun ise söz konusu olmadığını ifade ederek, “Bu ülkenin geleceğini öğretmenlerle kurguluyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, “İddiaların aslı astarı yoktur. En kalın kalemle altını çiziyorum kadroların geliştirilmesi için Atatürk Öğretmen Akademisi yasasının tekrardan güncellenmesi için çalılşma başlattık. Bayramdan sonra bakanlık olarak çalışmalar ışığınında bir komite kurularak konu ele alınacak” şeklinde devam etti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu öğretmenleri desteklediklerini de vurgulayarak, devletin büyük bir çabayla maaşlarını ödemek için uğraştığı öğretmenlerden en iyi verimi almak istediği söyledi.