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Net 8 bin 600

Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yeni asgari ücret dün gece belirlendi

Net 8 bin 600

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un başkanlığında 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla dün toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda asgari ücret 8 bin 600 TL olarak belirlendi.
Toplantı devam ederken İşçi tarafı toplantı masasını terk etti.
Çıkışta basına açıklama yapan Hür-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bizler yüzde 56.76’lık hayat pahalılığı oranını asgari ücretliye yansıtılmasını istedik ancak bunu anlatamadık” dedi.
Toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Taçoy, yeni asgari ücretin brüt 9 bin 885 TL, net ise 8 bin 600 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Taçoy, Komisyonun Eylül ayında yeniden toplanacağını belirtti.
En son Ocak 2022’de belirlenen asgari ücret saatlik 40.38 TL; günlük 323.07 TL, haftalık 1615.38 TL, aylık brüt 7 bin olarak uygulanıyordu.
 

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