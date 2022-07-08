Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un başkanlığında 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla dün toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda asgari ücret 8 bin 600 TL olarak belirlendi.
Toplantı devam ederken İşçi tarafı toplantı masasını terk etti.
Çıkışta basına açıklama yapan Hür-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bizler yüzde 56.76’lık hayat pahalılığı oranını asgari ücretliye yansıtılmasını istedik ancak bunu anlatamadık” dedi.
Toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Taçoy, yeni asgari ücretin brüt 9 bin 885 TL, net ise 8 bin 600 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Taçoy, Komisyonun Eylül ayında yeniden toplanacağını belirtti.
En son Ocak 2022’de belirlenen asgari ücret saatlik 40.38 TL; günlük 323.07 TL, haftalık 1615.38 TL, aylık brüt 7 bin olarak uygulanıyordu.
Net 8 bin 600
Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yeni asgari ücret dün gece belirlendi
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un başkanlığında 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla dün toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda asgari ücret 8 bin 600 TL olarak belirlendi.
YORUM EKLE